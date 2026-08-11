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11 серпня 2026, 20:33

Росія атакувала кілька районів Дніпропетровщини: є загиблі та поранені діти

11 серпня 2026, 20:33
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Фото: Нацполіція
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Російські війська 11 серпня атакували Дніпропетровську область. За даними поліції, внаслідок обстрілів та ударів безпілотниками загинули четверо людей, ще восьмеро дістали поранення, серед них — троє дітей

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews.

У Криворізькому районі унаслідок ворожої атаки загинув 15-річний хлопець. Ще двоє неповнолітніх отримали поранення. Інформація про їхній стан уточнюється.

Також російські безпілотники атакували місто Синельникове. Внаслідок удару загинув 47-річний чоловік, також поранення дістала 7-річна дівчинка.

У Кам'янському районі через атаки, які тривали 10 та 11 серпня, постраждали 63-річний чоловік і 64-річна жінка. Обох госпіталізували до лікарні.

У Богданівській громаді внаслідок удару безпілотників загинув 66-річний чоловік. Також пошкоджено приватний житловий будинок.

У Нікопольському районі протягом 10 серпня російські війська здійснили понад 120 атак по п’яти прифронтових громадах району, використовуючи FPV-дрони, безпілотники та артилерію.

У Нікополі 57-річний чоловік отримав смертельні поранення у власному будинку. Ще один 76-річний мешканець дістав осколкові поранення та травми — його госпіталізували.

Крім того, під час атаки FPV-дронами по районному центру постраждали ще двоє людей.

Нагадаємо, що у Слов’янську Донецької області зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу центрального ринку. Наразі відомо про шістьох поранених.

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