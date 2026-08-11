На Львівщині до суду передали справу про контрабанду гаджетів на 35 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 38-річного жителя Львова, якого обвинувачують у контрабанді товарів в особливо великому розмірі

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у січні 2026 року чоловік на автомобілі Renault Trafic прибув до зони митного контролю Львівської митниці та обрав "зелений коридор", заявивши, що не перевозить товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню.

Під час огляду автомобіля митники виявили три спеціально облаштовані тайники у днищі, які були замасковані металевими пластинами, обшитими тканиною.

У схованках знаходилися 819 одиниць техніки Apple загальною вартістю понад 35 мільйонів гривень, а саме:

501 iPhone;

211 бездротових навушників;

107 смартгодинників Apple Watch.

Слідство вважає, що чоловік намагався приховано перемістити техніку через митний кордон України, використовуючи спеціально обладнані сховки.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України — контрабанда товарів в особливо великому розмірі.

Наразі справу передано на розгляд суду.

Нагадаємо, що раніше до суду скерували обвинувальний акт щодо двох учасників організованої групи, яких обвинувачують у контрабандному ввезенні в Україну майже 6 кг кокаїну та підготовці його до збуту.