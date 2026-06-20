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20 червня 2026, 18:49

Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: 4 загиблих і 6 поранених

20 червня 2026, 18:49
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Фото: Запорізька ОВА
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Унаслідок російської атаки на Запоріжжя в суботу ввечері загинули щонайменше чотири людини, ще шестеро отримали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, близько 17:33 у місті пролунали вибухи. Згодом стало відомо про загиблих і постраждалих.

"Дим, який бачать запоріжці, – наслідки ворожої атаки", – зазначив Федоров.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих і п'ятьох поранених, однак пізніше дані були уточнені: кількість жертв зросла до чотирьох, поранених – до шести.

Попередньо, російські війська завдали дев'яти ударів керованими авіабомбами по обласному центру.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 887 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 19 людей.

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