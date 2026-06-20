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20 июня 2026, 18:49

Россия ударила КАБами по Запорожью: 4 погибших и 6 раненых

20 июня 2026, 18:49
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Фото: Запорожская ОВА
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В результате российской атаки на Запорожье в субботу вечером погибли по меньшей мере четыре человека, еще шестеро получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, около 17:33 в городе раздались взрывы. Впоследствии стало известно о погибших и пострадавших.

"Дым, который видят запорожцы – последствия вражеской атаки", – отметил Федоров.

Сначала сообщалось о двух погибших и пятерых раненых, однако позже данные были уточнены: количество жертв возросло до четырех, раненых – до шести.

Предварительно, российские войска нанесли девять ударов управляемыми авиабомбами по областному центру.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 887 ударов по 47 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов ранения получили 19 человек.

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