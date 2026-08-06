Фото: ОВА

Вранці 6 серпня російський безпілотник завдав удару по багатоповерхівці у Запоріжжі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки допомога медиків знадобилася чотирьом людям.

Стан 51-річної жінки та 52-річного чоловіка лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще дві жінки віком 84 та 86 років отримали незначні травми.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1041 удару по 66 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак у Запорізькому районі загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.