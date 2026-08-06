Співачка Даша Астаф'єва розкритикувала зірок, які замість зборів публікують фото з вечірок

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Співачка Даша Астаф'єва зізналась, що її дратує частина шоубізнесу, яка ігнорує збори для військових чи акції протесту. На думку артистки, підтримка важливих ініціатив сьогодні повинна бути звичкою

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

"У мене така відпрацьована схема. Я публікую збір, а в наступній stories прошу повернутися і задонатити. Я просто щодня прокидаюся і роблю для інших людей цю роботу. Бо знаєш, ми потонемо скоро у прем’єрах кліпів, нових шоу, не підтримуючи зборів і не розповідаючи важливі події", - говорить Даша Астаф'єва.

Співачка зізналась, що її зачепив той факт, що серед учасників протестів вона майже не бачить представників шоубізнесу. Замість цього вона бачить у колег фотографії із келихами шампанського.

"П’ять років я не можу зрозуміти, як люди досі не відтворили це в собі. Ми маємо робити свою роботу. Нормальні люди підтягнуться. Ці люди, як були деганами, так і залишилися", - говорить співачка.

Даша Астаф'єва зізналась, що саме громадянська позиція стала для неї своєрідним маркером того, хто заслуговує залишатися поруч.

Довідка. Даша Астаф'єва — українська співачка, модель. Після початку повномасштабної війни вона приєдналась до волонтерського руху, який допомагає українській армії. Восени 2022 року вона запустила застосунок з озвучення аудіокниг українською мовою. Згодом вона зізналась, що засновником проєкту є її коханий.