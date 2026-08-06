21:20  05 серпня
У Києві в повній антисанітарії та клітках утримували собак: поліція викрила розплідник
21:15  05 серпня
Понад 500 дітей вивезуть у примусовий спосіб: на Донеччині оголосили обов'язкову евакуацію
20:15  05 серпня
На Росії підірвали директора заводу FPV-дронів
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2026, 01:35

Співачка Даша Астаф'єва розкритикувала зірок, які замість зборів публікують фото з вечірок

06 серпня 2026, 01:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співачка Даша Астаф'єва зізналась, що її дратує частина шоубізнесу, яка ігнорує збори для військових чи акції протесту. На думку артистки, підтримка важливих ініціатив сьогодні повинна бути звичкою

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

"У мене така відпрацьована схема. Я публікую збір, а в наступній stories прошу повернутися і задонатити. Я просто щодня прокидаюся і роблю для інших людей цю роботу. Бо знаєш, ми потонемо скоро у прем’єрах кліпів, нових шоу, не підтримуючи зборів і не розповідаючи важливі події", - говорить Даша Астаф'єва.

Співачка зізналась, що її зачепив той факт, що серед учасників протестів вона майже не бачить представників шоубізнесу. Замість цього вона бачить у колег фотографії із келихами шампанського.

"П’ять років я не можу зрозуміти, як люди досі не відтворили це в собі. Ми маємо робити свою роботу. Нормальні люди підтягнуться. Ці люди, як були деганами, так і залишилися", - говорить співачка.

Даша Астаф'єва зізналась, що саме громадянська позиція стала для неї своєрідним маркером того, хто заслуговує залишатися поруч.

Довідка. Даша Астаф'єва — українська співачка, модель. Після початку повномасштабної війни вона приєдналась до волонтерського руху, який допомагає українській армії. Восени 2022 року вона запустила застосунок з озвучення аудіокниг українською мовою. Згодом вона зізналась, що засновником проєкту є її коханий.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Мені прописали їх лікарі": шоумен Дмитро Коляденко зізнався про здоров'я
05 серпня 2026, 01:55
Акторка Наталка Денисенко опинилась у лікарні через уколи краси
05 серпня 2026, 00:55
Українська акторка шокувала, скільки насправді заробляють в театрі
04 серпня 2026, 01:35
Всі новини »
05 серпня 2026
На Донеччині морпіхи спіймали росіян, посланих для фейкового фото з триколором
Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Збройних сил України взяли в полон двох військовослужбовців Збройних сил РФ, які отримали наказ сфотографуватися з ро...
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
Акторка Олена Світлицька після обстрілу Києва вперше заговорила про виїзд за кордон
06 серпня 2026, 00:55
Зірка МастерШеф Ліза Глінська після обстрілу Києва звернулась до росіян
06 серпня 2026, 00:35
Подорожчання бензину не зупиняється: як змінились цінники на АЗС
05 серпня 2026, 23:55
Як в Україні дорожчатиме хліб: до яких цін готуватись уже в серпні
05 серпня 2026, 23:40
На Житомирщині чоловік замість отримання соцдопомоги отримав кредит - як це сталось
05 серпня 2026, 23:15
У Києві судили за ухилення від мобілізації чоловіка з бронюванням
05 серпня 2026, 22:55
Уряд завершив аудит планів стійкості: де зафіксували найбільші ризики та загрози
05 серпня 2026, 22:51
На Львівщині прикордонник продавав ухилянтам "вільну дорогу"
05 серпня 2026, 22:40
На Рівненщині викрили схему зі збитками лікарні на майже 13 мільйонів
05 серпня 2026, 22:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На Донеччині морпіхи спіймали росіян, посланих для фейкового фото з триколором
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Павло Казарін
Всі блоги »