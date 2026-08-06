Нічна атака на Суми: ворог за 8 хвилин скинув 8 КАБів, поранені 12 людей
Уночі 6 серпня російські війська завдали масованого удару керованими авіабомбами по північній та центральній частинах Сум. Упродовж 8 хвилин ворог скинув на місто 8 КАБів, одну із яких знешкодили сили ППО
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську МВА та ДСНС.
Ворожі снаряди поцілили по житлових мікрорайонах із розвиненою інфраструктурою. Внаслідок атаки постраждали 12 людей. Медики надали їм необхідну допомогу, стан усіх потерпілих задовільний.
У місті пошкоджено торговельний центр, 5 магазинів, 3 приватні будинки, 5 легкових автомобілів та скління вікон у 10 багатоповерхівках.
Рятувальники працювали одночасно на кількох локаціях: обстежували уражену територію, надавали допомогу мешканцям та демонтували аварійні конструкції пошкоджених будівель.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 37 населених пунктах Сумської області, застосовуючи КАБи, БпЛА, FPV-дрони, РСЗВ, артилерію та міномети.