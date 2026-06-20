14:58  20 червня
У Рівному під час пожежі в багатоповерхівці загинув 11-річний хлопчик
14:25  20 червня
На Черкащині підлітки заманили 17-річного знайомого до гаража і катували його
12:35  20 червня
Масова ДТП на Полтавщині: зіткнулися п'ять авто, є постраждалі
UA | RU
UA | RU
20 червня 2026, 16:40

Київщина під ударом РФ: поранено чотирьох людей

20 червня 2026, 16:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вдень 20 червня Київська область знову зазнала ворожої атаки ударними безпілотниками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

За його словами постраждали четверо людей.

У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа складських приміщень. Рятувальники вже локалізували займання. Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

На жаль, є постраждалий. Чоловіка 40 років із отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до місцевої лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Ще троє людей отримали поранення у Вишгородському районі. Чоловік зазнав опіків рук і ніг та осколкового перелому ноги. У жінки діагностовано осколкові поранення рук і обличчя, а також забої стегна та гомілки. Ще одна жінка отримала контузію.

Усі постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Також внаслідок атаки пошкоджено автомобіль.

Нагадаємо, впродовж минулої доби під ворожими обстрілами перебував 31 населений пункт Сумської області. Внаслідок атак російських військ постраждали 13 людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область війна РФ поранені БПЛА атака обстріли
Влучання КАБ по Харкову: з'явилося відео порятунку людей з-під завалів
20 червня 2026, 15:53
На Дніпропетровщині FPV-дрони РФ знищили два авто Укрпошти
20 червня 2026, 15:27
Ворожий "Шахед" влучив в АЗС на Одещині: загорівся газовоз
20 червня 2026, 13:17
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: 4 загиблих і 6 поранених
20 червня 2026, 18:49
Нова фаза війни: чому вирішальним стає не лише фронт
20 червня 2026, 18:25
Реакція на рішення Польщі: Зеленський повернув орден Білого Орла
20 червня 2026, 17:50
Ворог вдарив КАБами по околицях Сум: загинув цивільний
20 червня 2026, 17:15
Влучання КАБ по Харкову: з'явилося відео порятунку людей з-під завалів
20 червня 2026, 15:53
На Дніпропетровщині FPV-дрони РФ знищили два авто Укрпошти
20 червня 2026, 15:27
У Рівному під час пожежі в багатоповерхівці загинув 11-річний хлопчик
20 червня 2026, 14:58
Чому Україні та Польщі не варто воювати орденами
20 червня 2026, 14:42
На Черкащині підлітки заманили 17-річного знайомого до гаража і катували його
20 червня 2026, 14:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »