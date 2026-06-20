Київщина під ударом РФ: поранено чотирьох людей

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

За його словами постраждали четверо людей.

У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа складських приміщень. Рятувальники вже локалізували займання. Усі екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

На жаль, є постраждалий. Чоловіка 40 років із отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до місцевої лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Ще троє людей отримали поранення у Вишгородському районі. Чоловік зазнав опіків рук і ніг та осколкового перелому ноги. У жінки діагностовано осколкові поранення рук і обличчя, а також забої стегна та гомілки. Ще одна жінка отримала контузію.

Усі постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Також внаслідок атаки пошкоджено автомобіль.

Нагадаємо, впродовж минулої доби під ворожими обстрілами перебував 31 населений пункт Сумської області. Внаслідок атак російських військ постраждали 13 людей.