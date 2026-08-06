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Російські війська продовжують системно атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря та портову інфраструктуру України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Адміністрацію морських портів України та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Ввечері 5 серпня під час чергової ворожої атаки зазнав ураження торговельний суховантаж MERA QUEEN під прапором Гвінеї-Бісау, завантажений українською пшеницею.

Внаслідок влучання на судні пошкоджено корпус та виникла пожежа. Через російський удар загинув член екіпажу – громадянин України, ще троє людей дістали поранення. Екіпаж евакуювали на берег, постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу.

Станом на ранок 6 серпня судно пришвартовано до причалу. Фахівці проводять першочергові роботи з локалізації наслідків ураження та стабілізації його технічного стану.

"Систематичні атаки росії на цивільні судна та портову інфраструктуру України є черговим свідченням цілеспрямованої кампанії проти свободи судноплавства в Чорному морі. Міжнародна спільнота має об'єднати зусилля для забезпечення безпеки морських перевезень і притягнення держави-агресора до відповідальності", – наголосили в Адміністрації морських портів України.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня РФ атакувала Україну двома протикорабельними ракетами "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та 101 ударним БпЛА різного типу.