Запорізька область під масованим вогнем РФ: 887 ударів за добу, 19 постраждалих
У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 19 людей
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, упродовж минулої доби російські війська завдали 887 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області.
Зокрема, окупанти здійснили 24 авіаційні удари по низці населених пунктів, серед яких Новомиколаївка, Біленьке, Таврійське, Новорозівка, Мар’ївка, Новоселівка, Вільнянка та інші громади регіону.
Також зафіксовано масоване застосування безпілотників — 642 дрони різних типів, переважно FPV, атакували Запоріжжя та десятки населених пунктів області.
Крім того, ворог здійснив 5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 216 артилерійських ударів по населених пунктах регіону.
Надійшло 71 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, впродовж минулої доби під ворожими обстрілами перебував 31 населений пункт Сумської області. Внаслідок атак російських військ постраждали 13 людей.