Професіонали замість "лояльних": що потрібно Україні, аби не програти війну виснаження

Без військової експертизи. Лише емоції та наївні мрії. Ми знаходимося дуже на складному відрізку війни, бо виснаження, бо боляче, бо хочеться, щоб це все закінчилось

Без військової експертизи. Лише емоції та наївні мрії. Ми знаходимося дуже на складному відрізку війни, бо виснаження, бо боляче, бо хочеться, щоб це все закінчилось

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Але і усвідомлено затяті, що здача позицій, капітуляція, деградація, відмова від опору призведе до втрати всього одразу: життя в не менших пропорціях, ніж під час бойових дій, дому назавжди, будь-якої надії на розвиток та відновлення, справедливий і гідний фінал. Обирати між рабством та боротьбою (з собою, за своїх, проти чужаків) дуже не складно. Складно жити з цим вибором. Але без нього життя нема взагалі, бо лише існування, біль та сором. Я всім серцем бажаю ворогам таких же ночей і днів просто пропорційно помножених на ці всі роки. Що потрібно робити: військові повинні мати настільки багато підтримки, наскільки це можливо і не можливо. Вибачте, але не на словах про "слава ЗСУ", бо слова затираються і зневажаються. Ціннішими є лише дії;

онкуренція за якість та вартість оборонних засобів, нульове толерування нечесної конкуренції;

мобілізація ефективного управління від ОМС (блд, але в Києві та інших містах повинні будувалась укриття, бо лише так тут будуть люди; а енергетична стійкість повинна будуватись через диверсифікацію та максимальну мобільність рішень, навіть якщо вони точкові);

з кожної праски (виборці, біженці, аналітичні центри, медіа) має говорити голос розуму про не безлімітну українську стійкість та інвестиції в ППО, економіку. Безпека є дуже дорогою, але колапс України буде коштувати дорожче;

управлінська вертикаль з толкових, а не лояльних до президента. Це і в його інтересах;

знищувати джерело проблеми, а не мікроскопом забивати цвяхи (дуже гарна аналогія до збивання дронів на території НАТО вартісними ракетами). Абсолютно логічно та цілком законною є воєнна ціль на території ворога, з якої запускають всю цю російську та північнокорейську с*ран*;

не їсти одне одного через втому та знесилення, бо зірвати біль та накопичену злість легше на ближньому, який поруч, а не на автократові, який в кремлі і дотягнутись до нього поки не вийде. Київ вистоїть.

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