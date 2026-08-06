Росія вдарила по залізничній станції в Лозовій: двоє загиблих, восьмеро постраждалих

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 6 серпня, російські війська атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, на цю хвилину відомо, що загинули двоє чоловіків. Ще восьмеро людей постраждали – серед них п’ятеро чоловіків і троє жінок.

Серед поранених є люди у важкому стані. Бригади медиків надають їм необхідну допомогу.

На місці атаки працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, вночі 6 серпня російські війська завдали ударів безпілотниками по приватному сектору Балаклії на Харківщині. Загинули троє людей. Рятувальники ліквідували обидві пожежі та розібрали завали.