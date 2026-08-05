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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
05 серпня 2026, 08:36

Залужний, НАТО і казки

05 серпня 2026, 08:36
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Залужний, як один із топ-візіонерів має повне право дорікати НАТО
Залужний, як один із топ-візіонерів має повне право дорікати НАТО
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Чи сказав Валерій Федорович Залужний щось нове про застарілу бюрократичну машину блоку? Абсолютно ні. Найперше, генерал не не вперше критикує нинішню модель Північноатлантичного альянсу.

У липні він писав, що чинний формат НАТО сформувався для іншої епохи й не встигає адаптуватися до нових способів ведення війни. У травні генерал також наголошував, що стратегія Альянсу в Чорноморському регіоні не відповідає сучасним безпековим викликам.

Чи має він право дорікати НАТО їхнім боязгуством і "кабы на чё не вышло" –абсолютно так. Бо він сформувався у нашій армії, коли для багатьох матерів було краще, аби син став наркоманом аніж бомжем-військовим. Два – його досвіду в реальній війні сучасного типу набагато більше ніж у пачок натівських генералів.

"неможливо приєднуватися в тим рівнем розвитку, який є в Збройних Силах України… до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни", – каже Залужний.

Звісно. Варто лише подивитись, як бравий бандероборець із сусідньої держави звітував про жахливу ніч для його ППО. А всього то одна єдина ракета прорвалась у повітряний простір. Або згадаємо дронову атаку РФ на Східну Європу. Тоді медіа локальні звітували про таке:

"Польща збила близько 4 з 19 "шахедів": працювали і польські F-16, і нідерландські F-35". Як то кажуть, потримайте наше "Чернігівське"))

Зараз он Румунія збила самостійно кілька дронів. І вже відверто викликає на килим російського посла. Хоч якісь вчинки. Але, але..

Коли Залужний пригадує оцих базікалів про те, що ми "неготові до НАТО/ЄС чи просто рилом не вийшли" – тут варто памʼятати, а чим же багато років займалось це потужне і вишукане товариство.

Типовий сюжет кінця нульових виглядав так – в країні радісно пиляли ракети під наглядом посла США Тефта, а він звітував про успіхи в демілітаризації. Після цього "військове телебачення" знімало сюжет як натівські генерали бухають в ресторані з нагоди розпилу ракетного комплекса "Скад" у Калинівці.
Палили автомати Калашникова, розпилювали касетні боєприпаси і унилізували старенькі пзрк. Які були цілком робочими і робили свою роботу на початку повномасштабної війни. Ось тут зенітна установка ЗУ-23, так от її мощнєйше пиляли під егідою НАТО, але ще в 2024 вцілілі екземпляри нормально смажили окупантів у вмілих руках.

Чи є вина всіх цих паркетних бюрократів у розвалі нашої армії? Абсолютно.

Залужний попри те визнав, що "Україні потрібні технології, які на сьогодні ще є в країнах НАТО", у тому числі щодо антибалістики, космічних можливостей тощо. Бо німецька IRIS-T чи хороша начинка Thales або ж французькі новинки ШІ для наведення – справді хороші і достойні речі.

Залужний, як один із топ-візіонерів має повне право дорікати НАТО. Особливо в той час, коли низка тамтешніх країн не стидається розказувати, що ой, а на нас не нападуть, поки Росія погрузла у бойових діях в Україні. Справді – сраки цих розманіжених дещо бережуть прості мужики, намобілізовані у селах Вижничини чи з околиць Малина. Але треба врешті міняти і собі лососеві джинси на M-Tac.

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Україна війна Залужний Валерій Федорович НАТО критика армія РФ
 
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