Ворог вдарив КАБами по околицях Сум: загинув цивільний
У суботу, 20 червня, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по околицях Сум
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
Попередньо, внаслідок атаки загинув цивільний чоловік. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.
Також повідомляється про пошкодження щонайменше 20 приватних житлових будинків.
На місці події працюють усі необхідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, впродовж минулої доби під ворожими обстрілами перебував 31 населений пункт Сумської області. Внаслідок атак російських військ постраждали 13 людей.
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