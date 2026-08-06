Bloomberg: Європа та РФ провели неофіційні переговори про завершення війни в Україні

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У липні представники європейських країн та Росії провели черговий раунд неофіційних переговорів щодо можливих шляхів завершення війни в Україні

Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

За інформацією видання, з європейського боку у зустрічі брали участь колишній радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тім Барроу, ексдержсекретар МЗС Німеччини Маркус Едерер та французький дипломат П’єр Вімон.

Хто саме представляв Росію, джерела Bloomberg не уточнюють. Учасники переговорів та офіційні представники країн не підтвердили факт зустрічі й відмовилися від коментарів.

Як зазначає Bloomberg, такі контакти належать до формату "дипломатії другого треку". У них зазвичай беруть участь колишні посадовці та експерти, які не мають офіційного мандата від своїх урядів.

Мета таких зустрічей – неформальний обмін думками щодо можливих шляхів врегулювання міжнародних конфліктів. Напрацьовані під час таких контактів ідеї можуть у подальшому передаватися офіційним дипломатичним каналам.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".

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