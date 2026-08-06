Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 6 серпня РФ атакувала Україну двома протикорабельними ракетами "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та 101 ударним БпЛА різного типу

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 66 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА та однієї ракети Онікс на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 5 локаціях. Решта ракет цілей не досягла, інформація уточнюється.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, вночі 6 серпня російські війська завдали масованого удару керованими авіабомбами по північній та центральній частинах Сум. Упродовж 8 хвилин ворог скинув на місто 8 КАБів, одну із яких знешкодили сили ППО. Внаслідок атаки постраждали 12 людей.