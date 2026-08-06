На Херсонщині росіяни атакували FPV-дроном автобус із працівниками: шестеро постраждали

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вранці 6 серпня російські військові атакували FPV-дроном автобус у Комишанах Херсонської області, який перевозив працівників на поле

Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок удару постраждали шестеро людей.

До лікарні доправили 53-річну жінку, двох 63-річних жінок, а також чоловіків віком 60, 61 та 69 років. У всіх медики діагностували вибухові травми та акубаротравми.

Наразі постраждалим надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, напередодні російський FPV-дрон атакував вантажівку з продуктами у Херсоні. Внаслідок удару автомобіль повністю згорів. На щастя, ніхто не постраждав.