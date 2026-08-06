На Херсонщині росіяни атакували FPV-дроном автобус із працівниками: шестеро постраждали
Вранці 6 серпня російські військові атакували FPV-дроном автобус у Комишанах Херсонської області, який перевозив працівників на поле
Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок удару постраждали шестеро людей.
До лікарні доправили 53-річну жінку, двох 63-річних жінок, а також чоловіків віком 60, 61 та 69 років. У всіх медики діагностували вибухові травми та акубаротравми.
Наразі постраждалим надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, напередодні російський FPV-дрон атакував вантажівку з продуктами у Херсоні. Внаслідок удару автомобіль повністю згорів. На щастя, ніхто не постраждав.
Нічна атака на Суми: ворог за 8 хвилин скинув 8 КАБів, поранені 12 людейВсі новини »
06 серпня 2026, 08:52Росіяни атакували дроном багатоповерхівку у Запоріжжі: постраждали чотири людини
06 серпня 2026, 08:35Ворожі удари по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, підприємства та ліцей, є поранені
06 серпня 2026, 08:19
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
06 серпня 2026, 10:306 млн грн застави для Стефанішиної: експосолку підозрюють у незаконному збагаченні
06 серпня 2026, 10:28Від однотипних відео до реальних рішень: Україні потрібна нова комунікація влади
06 серпня 2026, 10:10На Львівщині зіткнулися автомобілі: один загиблий, двоє травмованих
06 серпня 2026, 09:55Росіяни атакували цивільне судно з пшеницею в Чорному морі: загинув український моряк, є поранені
06 серпня 2026, 09:40Росія вдарила по залізничній станції в Лозовій: двоє загиблих, восьмеро постраждалих
06 серпня 2026, 09:24РФ вночі запустила по Україні ракети "Онікс", Х-31П та 101 безпілотник
06 серпня 2026, 09:20Bloomberg: Європа та РФ провели неофіційні переговори про завершення війни в Україні
06 серпня 2026, 09:14Нічна атака на Суми: ворог за 8 хвилин скинув 8 КАБів, поранені 12 людей
06 серпня 2026, 08:52
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше