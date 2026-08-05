Подорожчання бензину не зупиняється: як змінились цінники на АЗС

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В Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході регулярно змінюються цінники на АЗС. Стало відомо, як змінилась вартість пального

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 5 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 84,27 гривні за літр (-0,01 гривні);

бензин А-95 – 81,27 гривні за літр (+0,02 гривні);

бензин А-92 – 77,94 гривні за літр (+0,05 гривні);

дизпальне – 92,84 гривні за літр (без змін);

автогаз – 43,68 гривні за літр (+0,02 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.