Подорожчання бензину не зупиняється: як змінились цінники на АЗС
В Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході регулярно змінюються цінники на АЗС. Стало відомо, як змінилась вартість пального
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 5 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 84,27 гривні за літр (-0,01 гривні);
- бензин А-95 – 81,27 гривні за літр (+0,02 гривні);
- бензин А-92 – 77,94 гривні за літр (+0,05 гривні);
- дизпальне – 92,84 гривні за літр (без змін);
- автогаз – 43,68 гривні за літр (+0,02 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
05 серпня 2026
На Донеччині морпіхи спіймали росіян, посланих для фейкового фото з триколором
Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Збройних сил України взяли в полон двох військовослужбовців Збройних сил РФ, які отримали наказ сфотографуватися з ро...
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
Акторка Олена Світлицька після обстрілу Києва вперше заговорила про виїзд за кордон
06 серпня 2026, 00:55Зірка МастерШеф Ліза Глінська після обстрілу Києва звернулась до росіян
06 серпня 2026, 00:35Як в Україні дорожчатиме хліб: до яких цін готуватись уже в серпні
05 серпня 2026, 23:40На Житомирщині чоловік замість отримання соцдопомоги отримав кредит - як це сталось
05 серпня 2026, 23:15У Києві судили за ухилення від мобілізації чоловіка з бронюванням
05 серпня 2026, 22:55Уряд завершив аудит планів стійкості: де зафіксували найбільші ризики та загрози
05 серпня 2026, 22:51На Львівщині прикордонник продавав ухилянтам "вільну дорогу"
05 серпня 2026, 22:40На Рівненщині викрили схему зі збитками лікарні на майже 13 мільйонів
05 серпня 2026, 22:20Масований удар по енергетиці Дніпропетровщини: 126 тисяч родин залишилися без світла
05 серпня 2026, 22:12
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
На Донеччині морпіхи спіймали росіян, посланих для фейкового фото з триколором
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше