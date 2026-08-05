21:20  05 серпня
У Києві в повній антисанітарії та клітках утримували собак: поліція викрила розплідник
21:15  05 серпня
Понад 500 дітей вивезуть у примусовий спосіб: на Донеччині оголосили обов'язкову евакуацію
20:15  05 серпня
На Росії підірвали директора заводу FPV-дронів
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2026, 23:55

Подорожчання бензину не зупиняється: як змінились цінники на АЗС

05 серпня 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході регулярно змінюються цінники на АЗС. Стало відомо, як змінилась вартість пального

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 5 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 84,27 гривні за літр (-0,01 гривні);
  • бензин А-95 – 81,27 гривні за літр (+0,02 гривні);
  • бензин А-92 – 77,94 гривні за літр (+0,05 гривні);
  • дизпальне – 92,84 гривні за літр (без змін);
  • автогаз – 43,68 гривні за літр (+0,02 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бензин економіка ціна
05 серпня 2026
На Донеччині морпіхи спіймали росіян, посланих для фейкового фото з триколором
Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Збройних сил України взяли в полон двох військовослужбовців Збройних сил РФ, які отримали наказ сфотографуватися з ро...
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
Акторка Олена Світлицька після обстрілу Києва вперше заговорила про виїзд за кордон
06 серпня 2026, 00:55
Зірка МастерШеф Ліза Глінська після обстрілу Києва звернулась до росіян
06 серпня 2026, 00:35
Як в Україні дорожчатиме хліб: до яких цін готуватись уже в серпні
05 серпня 2026, 23:40
На Житомирщині чоловік замість отримання соцдопомоги отримав кредит - як це сталось
05 серпня 2026, 23:15
У Києві судили за ухилення від мобілізації чоловіка з бронюванням
05 серпня 2026, 22:55
Уряд завершив аудит планів стійкості: де зафіксували найбільші ризики та загрози
05 серпня 2026, 22:51
На Львівщині прикордонник продавав ухилянтам "вільну дорогу"
05 серпня 2026, 22:40
На Рівненщині викрили схему зі збитками лікарні на майже 13 мільйонів
05 серпня 2026, 22:20
Масований удар по енергетиці Дніпропетровщини: 126 тисяч родин залишилися без світла
05 серпня 2026, 22:12
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На Донеччині морпіхи спіймали росіян, посланих для фейкового фото з триколором
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Павло Казарін
Всі блоги »