Нацгвардія показала, як нищать окупантів на Запоріжжі (ВІДЕО)

Фото з відкритих джерел

Українські військові за тиждень завдали успішних ударів по позиціях росіян на Запорізькому та Херсонському напрямках. У мережі з'явилось ефектне відео

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу 11-тої бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України. Зазначається, що за тиждень українські військові на Запорізькому та Херсонському напрямках знищили або пошкодили:

194 місця перебування особового складу ворога;

54 спостережні пости;

22 укриття;

128 БпЛА різного типу;

20 антен;

13 складів із боєкомплектом, паливно-мастильними матеріалами та майном;

14 одиниць авто-бронетехніки;

дві гармати;

два наземні роботизовані комплекси;

два човни;

два блокпости;

два мотоцикли;

пункт управління БпЛА;

Три засоби РЕБ;

три трансформатора.

