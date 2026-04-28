Нацгвардия показала, как уничтожают оккупантов в Запорожье (ВИДЕО)

Украинские военные за неделю нанесли успешные удары по позициям россиян на Запорожском и Херсонском направлениях. В сети появилось эффектное видео

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины. Отмечается, что через неделю украинские военные на Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили или повредили:

194 места нахождения личного состава врага;

54 наблюдательных постов;

22 укрытия;

128 БпЛА разного типа;

20 антенн;

13 складов с боекомплектом, горюче-смазочными материалами и имуществом;

14 единиц автобронетехники;

две пушки;

два наземных роботизированных комплекса;

две лодки;

два блокпоста;

два мотоцикла;

пункт управления БпЛА;

Три средства РЭБ;

три трансформатора.

