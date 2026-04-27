27 квітня 2026, 07:36

П'ятнадцятий блекаут на ЗАЕС: станція працювала на дизель-генераторах

Фото: з відкритих джерел
Запорізька атомна електростанція знову опинилася в режимі блекауту після втрати зовнішнього електроживлення

Про це повідомила НАЕК "Енергоатом", передає RegioNews.

Зазначається, що 26 квітня було відключено лінію електропередачі "Феросплавна-1", унаслідок чого ЗАЕС повністю втратила зовнішнє живлення.

Протягом близько півтори години станція працювала на резервному живленні – від 19 дизель-генераторів.

"Це вже п'ятнадцятий випадок блекауту на ЗАЕС з моменту її окупації. Кожен такий інцидент суттєво підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й Європи", – наголосили в компанії.

І додали, що ситуація вкотре підкреслює необхідність повернення станції під контроль України та її законного оператора – НАЕК "Енергоатом".

ЗАЕС під окупацією Росії

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) – найбільша в Європі АЕС за встановленою потужністю. Розташована в місті Енергодар Запорізької області.

4 березня 2022 року – російські війська захопили ЗАЕС під час штурму Енергодара. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території навчально-тренувального центру.

Після захоплення персонал станції працює під тиском, фактично у заручниках, але підтримує роботу об'єктів для запобігання катастрофі.

Станція не постачає електроенергію в українську енергомережу з осені 2022 року.

Спроби Росії створити "дочірню" структуру для керування станцією не визнаються жодною міжнародною організацією.

Запорізька область ЗАЕС блекаут електрика Енергоатом окупація контроль
