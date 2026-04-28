28 квітня 2026, 07:18

Росіяни завдали 614 ударів по Запорізькій області: постраждали дві жінки

Фото: Запорізька ОВА
Упродовж минулої доби російські війська завдали 614 ударів по 45 населених пунктах регіону

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак у Запорізькому районі дістали поранень дві жінки.

Окрім того, зафіксовано 30 авіаційних ударів по низці населених пунктів, серед яких Комишуваха, Зарічне, Таврійське, Юрківка, Новоолександрівка, Гуляйпільське та інші.

389 безпілотників різних типів, переважно FPV, атакували десятки населених пунктів, зокрема Новомиколаївку, Кушугум, Степногірськ, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку та інші.

Ворог здійснив 7 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці, Чарівному, Староукраїнці та прилеглих селах.

Ще 188 артилерійських ударів прийшлися по прифронтових територіях, включно зі Степногірськом, Приморським, Гуляйполем та іншими населеними пунктами.

Надійшло 58 повідомлень про руйнування житлових будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, російська авіація 27 квітня завдала прицільного удару по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади Сумської області – постраждали щонайменше троє людей. Окупанти скинули чотири керовані авіабомби на центральну частину громади.

війна обстріли Запорізька область БПЛА атака артилерія руйнування російська армія
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
