Росіяни завдали 614 ударів по Запорізькій області: постраждали дві жінки
Упродовж минулої доби російські війська завдали 614 ударів по 45 населених пунктах регіону
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожих атак у Запорізькому районі дістали поранень дві жінки.
Окрім того, зафіксовано 30 авіаційних ударів по низці населених пунктів, серед яких Комишуваха, Зарічне, Таврійське, Юрківка, Новоолександрівка, Гуляйпільське та інші.
389 безпілотників різних типів, переважно FPV, атакували десятки населених пунктів, зокрема Новомиколаївку, Кушугум, Степногірськ, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку та інші.
Ворог здійснив 7 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці, Чарівному, Староукраїнці та прилеглих селах.
Ще 188 артилерійських ударів прийшлися по прифронтових територіях, включно зі Степногірськом, Приморським, Гуляйполем та іншими населеними пунктами.
Надійшло 58 повідомлень про руйнування житлових будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, російська авіація 27 квітня завдала прицільного удару по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади Сумської області – постраждали щонайменше троє людей. Окупанти скинули чотири керовані авіабомби на центральну частину громади.