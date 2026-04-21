21 квітня 2026, 19:25

Побив до смерті та ліг спати: на Запоріжжі чоловік жорстоко розправився із жінкою

Фото з відкритих джерел
У Запоріжжі 44-річна жінка померла через отримані травми. Виявилось, що її побив її співмешканець

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Це сталось під час застілля з алкоголем. Через ревнощі п'яний 47-річний чоловік накинувся на 44-річну співмешканку. Під час сварки він ухопився за дерев’яну палицю. Коли жінка від травм почала непритомніти, він намагався привести її до тями, проте потім просто поклав на диван і ліг спати.

Вранці чоловік помітив, що жінка не подає ознак життя. Тоді він викликав медиків. Правоохоронці його затримали та повідомили про підозру.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив вогонь по людях. Чоловік ходи вулицею і стріляв у перехожих, а потім заховався в супермаркеті взяв у заручники багатьох людей. Його ліквідував поліцейський спецназ.

убивство поліція Запорізька область
