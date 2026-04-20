20 квітня 2026, 18:50

У Києві чоловік жорстоко вбив власного брата

Фото з відкритих джерел
У Києві судили чоловіка, який вбив брата. Наближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

В одній з квартир у Солом’янському районі столиці знайшли мертвого чоловіка. На його тілі були колото-різані рани. Згодом з'ясувалось, що напередодні між двома братами 42 та 45 років, які разом вживали алкоголь, виник раптовий конфлікт.

Під час сварки старший чоловік розбив скляну пляшку та кілька разів вдарив нею молодшого брата. Від отриманих ран потерпілий помер на місці. Тепер суд виніс вирок зловмиснику.

"Відтак вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Йому призначено покарання у вигляді 7 років і 5 місяців позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік вбив доньку та покінчив життя самогубством. Тіла і чоловіка, і дитини знайшла його сестра.

