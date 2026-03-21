Кількість поранених через ранкову атаку безпілотників на Запоріжжя зросла до шести

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Уже 6 поранених внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя. До медиків звернувся ще один чоловік та двоє жінок. Усім надають допомогу", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили подробиці щодо наслідків ворожої атаки. Загинуло подружжя: 42-річний чоловік та 39-річна жінка. Їхні доньки віком 11 та 15 років отримали травми. Дітей госпіталізували.

Через влучання зруйнований приватний будинок. Також від вибухової хвилі та уламків пошкоджені автомобілі та будинки, розташовані поруч.

Внаслідок удару по обʼєкту інфраструктури пошкоджено промислове приміщення та травмований працівника, який перебував на роботі.

Нагадаємо, російські військові атакували безпілотниками Запоріжжя вранці 21 березня.