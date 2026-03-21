UA | RU
UA | RU
21 березня 2026, 16:50

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя: можуть бути проблеми зі світлом

Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

У суботу, 21 березня, близько 16:00 російські військові атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"В деяких районах міста можуть бути перебої з електропостачанням", – зазначив посадовець.

Внаслідок ворожого удару в будівлях поруч пошкоджені вікна вибуховою хвилею.

Попередньо, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, російські військові атакували безпілотниками Запоріжжя вранці 21 березня. Внаслідок удару загинуло подружжя, постраждали їхні дві доньки. Також травмовані четверо дорослих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли інфраструктура Запоріжжя
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Корова дорожча за сина: розкуркулення в російській глибинці
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Всі блоги »