Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя: можуть бути проблеми зі світлом
У суботу, 21 березня, близько 16:00 російські військові атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"В деяких районах міста можуть бути перебої з електропостачанням", – зазначив посадовець.
Внаслідок ворожого удару в будівлях поруч пошкоджені вікна вибуховою хвилею.
Попередньо, обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, російські військові атакували безпілотниками Запоріжжя вранці 21 березня. Внаслідок удару загинуло подружжя, постраждали їхні дві доньки. Також травмовані четверо дорослих.
