Ворог атакував рятувальників у Сумах: пошкоджено пожежний автомобіль

У ніч на 22 березня в місті Суми російські війська атакували рятувальників під час виконання службових обов'язків

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що надзвичайники проводили чергове обстеження території після попереднього влучання. У момент, коли вони вже завершували роботи та готувалися повертатися до підрозділу, ворог завдав повторного удару поруч із пожежною цистерною.

Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль.

На щастя, особовий склад встиг вчасно зреагувати та відійти у безпечне місце – ніхто не постраждав.

"Це черговий свідомий удар, по тим, хто рятує та допомагає. Цей черговий злочин ворога ще раз показує – вони воюють з тими хто рятує людей", – наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно в Запорізькій області росіяни атакували евакуаційне авто рятувальників. Це сталось, коли офіцери вивозили людей з прифронтового села. Окупанти підступно вдарили двома FPV-дронами: вони вибухнули поруч з автівкою. На щастя, ніхто з людей не постраждав.