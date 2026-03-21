Медики оцінюють стан постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя як середній та легкий

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

У жінок 84 та 74 років діагностували гостру реакція на стрес, після отримання меддопомоги вони лікуватимуться вдома.

Дівчата 15 та 11 років отримали мінно-вибухові травми та контузії.

Стан 46-річного чоловіка – середній – він лишається під наглядом лікарів.

Ще двоє постраждалих, 44-річні жінка та чоловік, лікуватимуться вдома.

Нагадаємо, російські військові атакували безпілотниками Запоріжжя вранці 21 березня. Внаслідок удару загинули батьки дівчат: 42-річний чоловік та 39-річна жінка.