На Житомирщині п'яний водій влетів у іномарку

Аварія сталась 8 травня близько 11:05 на автошляху Виступовичі - Житомир – Могилів-Подільський у межах села Гуйви. Є постраждалі

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

71-річний водій Lada зіткнувся з 24-річним водієм Renault. Попередньо, Lada повертала ліворуч. Внаслідок ДТП 76-річна та 54-річна пасажирки Renault постраждали. Старшу жінку госпіталізували. При цьому з'ясувалось, що водій Lada був нетверезим.

"Нині слідчі Житомирського районного управління поліції № 1 встановлюють усі обставини ДТП у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті автомобіль Volkswagen зіткнувся з туристичним автобусом Neoplan. Внаслідок цього легковик злетів з дороги й впав у русло річки Прут.