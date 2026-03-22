13:46  22 березня
Вибух у супермаркеті Чернігова: чотири людини отримали травми
12:58  22 березня
На Харківщині російські дрони вдарили по медичному закладу
10:24  22 березня
Вбивство поліцейського на Донеччині: підозрюваного затримано
UA | RU
UA | RU
22 березня 2026, 10:56

На Одеській залізниці під час евакуації через ворожу атаку загинула провідниця

Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Одеській залізниці під час зупинки поїзда через дронову загрозу загинула провідниця, ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає RegioNews.

Зазначається, що війська РФ вчергове атакували рухомий склад на Придніпровській залізниці – цього разу локомотив приміського поїзда

"Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку при найменшій необережності. На жаль, сьогодні маємо і вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно травмовано провідницю зустрічним поїздом. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів", – йдеться у повідомленні.

Наразі триває ретельне розслідування нещасного випадку.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня в місті Суми російські війська атакували рятувальників під час виконання службових обов'язків. Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
За добу ЗСУ ліквідували 940 окупантів та знищили гелікоптер і техніку ворога
22 березня 2026, 10:05
Ворог атакував рятувальників у Сумах: пошкоджено пожежний автомобіль
22 березня 2026, 09:24
Нічна атака дронів на Київщину: пошкоджено підприємства і будинки
22 березня 2026, 09:03
Всі новини »
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Вибух у супермаркеті Чернігова: чотири людини отримали травми
22 березня 2026, 13:46
Як знайти себе після війни: 5 порад від ветерана
22 березня 2026, 13:36
На Харківщині російські дрони вдарили по медичному закладу
22 березня 2026, 12:58
Після смерті Філарета УПЦ КП обрала нового патріарха: що відомо
22 березня 2026, 12:33
139 ударних дронів атакували Україну: як відпрацювала ППО
22 березня 2026, 12:01
Аварія тепломережі на мосту Патона в Києві: без тепла Русанівка та Березняки
22 березня 2026, 11:39
Масовані атаки на Запоріжжя: дві людини загинули, вісім поранені
22 березня 2026, 11:17
Вбивство поліцейського на Донеччині: підозрюваного затримано
22 березня 2026, 10:24
За добу ЗСУ ліквідували 940 окупантів та знищили гелікоптер і техніку ворога
22 березня 2026, 10:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »