На Одеській залізниці під час зупинки поїзда через дронову загрозу загинула провідниця, ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає RegioNews.

Зазначається, що війська РФ вчергове атакували рухомий склад на Придніпровській залізниці – цього разу локомотив приміського поїзда

"Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку при найменшій необережності. На жаль, сьогодні маємо і вкрай прикрий випадок: на Одеській залізниці при зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно травмовано провідницю зустрічним поїздом. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів", – йдеться у повідомленні.

Наразі триває ретельне розслідування нещасного випадку.

