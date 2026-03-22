22 березня 2026, 09:03

Нічна атака дронів на Київщину: пошкоджено підприємства і будинки

Фото: Сили оборони півдня
У ніч на 22 березня Київська область знову зазнала ворожої атаки безпілотниками. Під ударом опинилися мирні населені пункти, цивільна інфраструктура та житлові будинки

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, найбільше наслідків зафіксовано у Броварській громаді. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з об’єктів виникла пожежа, яку оперативно вдалося локалізувати.

Також зазнали пошкоджень два приватні будинки – постраждали фасади та дахи. Крім того, ушкоджено два легкові автомобілі та вантажівку.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На місцях подій працюють усі необхідні оперативні служби. Триває фіксація наслідків атаки та їх ліквідація.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки вранці 21 березня жителі міста Славутич Київській області залишились без електрики. Без світла залишилися майже 21 тисяча мешканців.

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя: можуть бути проблеми зі світлом
21 березня 2026, 16:50
На Вінниччині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101
21 березня 2026, 13:46
Військові РФ атакували енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині
21 березня 2026, 09:55
Всі новини »
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Корова дорожча за сина: розкуркулення в російській глибинці
21 березня 2026, 19:23
Діти як "квиток" за кордон: у Дніпрі жінка оформила фіктивне батьківство на знайомого
21 березня 2026, 18:34
На трасі на Закарпатті зіткнулися дві фури: один водій загинув, інший – у лікарні
21 березня 2026, 17:59
Сили оборони уразили пункти управління та ремонтну базу окупантів на Запоріжжі та Донеччині
21 березня 2026, 17:24
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя: можуть бути проблеми зі світлом
21 березня 2026, 16:50
На Кіровоградщині жінка та двоє дітей отруїлись чадним газом
21 березня 2026, 16:14
Сили оборони уразили нафтопереробний завод у російському Саратові
21 березня 2026, 15:32
Удар по Запоріжжю: що відомо про стан постраждалих
21 березня 2026, 14:58
ДТП на Кіровоградщині: легковик рознесло вщент, загинули дві людини
21 березня 2026, 14:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »