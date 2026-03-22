Нічна атака дронів на Київщину: пошкоджено підприємства і будинки

У ніч на 22 березня Київська область знову зазнала ворожої атаки безпілотниками. Під ударом опинилися мирні населені пункти, цивільна інфраструктура та житлові будинки

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, найбільше наслідків зафіксовано у Броварській громаді. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з об’єктів виникла пожежа, яку оперативно вдалося локалізувати.

Також зазнали пошкоджень два приватні будинки – постраждали фасади та дахи. Крім того, ушкоджено два легкові автомобілі та вантажівку.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На місцях подій працюють усі необхідні оперативні служби. Триває фіксація наслідків атаки та їх ліквідація.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки вранці 21 березня жителі міста Славутич Київській області залишились без електрики. Без світла залишилися майже 21 тисяча мешканців.