Армія РФ значно активізувалась на Запорізькому напрямку

РФ зосереджує значну кількість сил і засобів на Запорізькому напрямку. Окупанти розглядають його, як основний

Як передає RegioNews, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, нині інтенсивність наступальних дій поблизу Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.

"Завдання незмінні – утримання займаних рубежів та позицій, завдання максимальних втрат ворогу, перехоплення ініціативи та збереження життя наших воїнів", – повідомив головнокомандувач.

Раніше повідомлялось, що підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ армії РФ на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності. Під час активних дій спецпризначенці ГУР ліквідували понад 300 окупантів.