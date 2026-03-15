09:21  15 березня
В Одесі працівник ТЦК випадково вдарив шокером колегу
08:51  15 березня
РФ атакувала чотири відділення "Укрпошти" в різних областях
18:00  14 березня
Під Куп'янськом загинув єдиний син генерала СБУ
UA | RU
UA | RU
15 березня 2026, 07:42

У Генштабі ЗСУ назвали втрати РФ станом на 15 березня 2026 року

Читайте также на русском языке
фото: Генеральний штаб ЗСУ
Читайте также
на русском языке

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських загарбників станом на ранок неділі, 15 березня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Росія у війні з Україною станом на 15 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 279 170 (+740) осіб
  • танків – 11 781 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 213 (+1) од.
  • артилерійських систем – 38 438 (+17) од.
  • РСЗВ – 1 686 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 332 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+65) од.
  • кораблі/катери – 31 (+1) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110) од.
  • спеціальна техніка – 4 089 (+1) од.

Нагадаємо, днями на фронті загинув єдиний син генерала СБУ. Йдеться про Микиту Доценка, якому було 24 роки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна ЗСУ Генштаб втрати росіян
Віктор Таран
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »