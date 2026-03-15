У Генштабі ЗСУ назвали втрати РФ станом на 15 березня 2026 року
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських загарбників станом на ранок неділі, 15 березня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Росія у війні з Україною станом на 15 березня втратила:
- особового складу – близько 1 279 170 (+740) осіб
- танків – 11 781 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 213 (+1) од.
- артилерійських систем – 38 438 (+17) од.
- РСЗВ – 1 686 (+0) од.
- засоби ППО – 1 332 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 179 270 (+1 984) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+65) од.
- кораблі/катери – 31 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 513 (+110) од.
- спеціальна техніка – 4 089 (+1) од.
Нагадаємо, днями на фронті загинув єдиний син генерала СБУ. Йдеться про Микиту Доценка, якому було 24 роки.
