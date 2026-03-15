Армия РФ значительно активизировалась на Запорожском направлении

РФ сосредотачивает значительное количество сил и средств в Запорожском направлении. оккупанты рассматривают его, как основной

Как передает RegioNews, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, сейчас интенсивность наступательных действий вблизи Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.

"Задачи неизменны – удержание занимаемых рубежей и позиций, нанесение максимальных потерь врагу, перехват инициативы и сохранение жизни наших воинов", – сообщил главнокомандующий.

Ранее сообщалось, что подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление армии РФ на Запорожье в своей полосе ответственности. В ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 окупантов.