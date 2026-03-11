Замах на вбивство двох юнаків: на Дніпропетровщині судитимуть 34-річного чоловіка

Фото: Національна поліція

У Кам'янському перед судом постане 34-річний місцевий житель, якого обвинувачують у замаху на вбивство двох молодиків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, злочин стався 13 грудня 2025 року на одній із вулиць міста.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 34-річний містянин перебував у стані алкогольного сп’яніння та спровокував конфлікт із двома юнаками віком 18 та 19 років.

У ході суперечки чоловік дістав із кишені гранату та кинув її у бік молодиків. Після цього стався вибух, унаслідок якого обидва юнаки дістали тілесні ушкодження.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Поліцейські вилучили речові докази, опитали свідків та затримали підозрюваного.

Крім того, під час санкціонованого судом обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили ще одну гранату.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Чоловіку інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

