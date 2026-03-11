09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
08:55  11 березня
На Житомирщині легковик вилетів у кювет: є постраждалий
08:23  11 березня
Повернулися у небезпеку: з Куп'янського району вдруге евакуювали 6-річного хлопчика
UA | RU
UA | RU
11 березня 2026, 08:39

Замах на вбивство двох юнаків: на Дніпропетровщині судитимуть 34-річного чоловіка

11 березня 2026, 08:39
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Кам'янському перед судом постане 34-річний місцевий житель, якого обвинувачують у замаху на вбивство двох молодиків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, злочин стався 13 грудня 2025 року на одній із вулиць міста.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 34-річний містянин перебував у стані алкогольного сп’яніння та спровокував конфлікт із двома юнаками віком 18 та 19 років.

У ході суперечки чоловік дістав із кишені гранату та кинув її у бік молодиків. Після цього стався вибух, унаслідок якого обидва юнаки дістали тілесні ушкодження.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Поліцейські вилучили речові докази, опитали свідків та затримали підозрюваного.

Крім того, під час санкціонованого судом обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили ще одну гранату.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Чоловіку інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Києві чоловік накинувся на сестру із ножем. Під час конфлікту він тричі вдарив ним жінці у шию, а також поранив їй руку. Після цього просто пішов і не надавав їй допомоги. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Кам'янське конфлікт чоловік юнак Граната поліція замах на вбивство
На Рівненщині п'яний чоловік вбив сусідку
10 березня 2026, 10:00
У Житомирі в приватному будинку вибухнула граната: загинула жінка, травмований чоловік
09 березня 2026, 12:14
На Дніпропетровщині з шостого поверху гуртожитку випала 16-річна дівчина
09 березня 2026, 11:43
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Спецоперація НАБУ в Ужгороді: біля кордону затримали зернотрейдера Дмитра Коваленка
11 березня 2026, 12:31
Допомагав уникнути призову: на Полтавщині начальник ТЦК бронював чоловіків "на папері"
11 березня 2026, 12:14
У Києві нацгвардієць продав два автомати Калашникова за 55 тис. грн
11 березня 2026, 11:58
Катування 9-річного хлопчика у Києві: начальниці служби у справах дітей повідомили про підозру
11 березня 2026, 11:45
Вбивство колишнього голови ВР Парубія: обвинувальний акт передано до суду
11 березня 2026, 11:28
У полі на Вінниччині знайшли уламки російської ракети Х-101
11 березня 2026, 11:17
Наслідки ранкового удару по харчовому підприємству в Харкові: кількість постраждалих зросла
11 березня 2026, 10:57
Росія перекидає елітні підрозділи з Криму до Маріуполя – Андрющенко
11 березня 2026, 10:47
Удар по підприємству на Полтавщині 8 березня: рятувальники ліквідували всі пожежі
11 березня 2026, 10:29
На Закарпатті трьох чоловіків затримано за напад на військових ТЦК та СП
11 березня 2026, 10:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Павло Казарін
Всі блоги »