18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 10:56

Майже 6 тисяч абонентів у Запорізькій області залишилися без світла через обстріли

10 лютого 2026, 10:56
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Унаслідок ворожих обстрілів практично 6 тисяч абонентів Запорізького району залишилися без електропостачання

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, знеструмлено два населених пункти Кушугумської громади.

Відновлення електропостачання розпочнеться, щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, вночі 10 лютого російські військові росіяни атакували безпілотниками Вільнянськ у Запорізькому районі. Дістали поранення чотири людини.

Згодом у ДСНС розповіли про наслідки ворожої атаки. Через обстріл за кількома адресами виникли пожежі – горіли житлові будинки та господарча споруда. Вибуховою хвилею пошкоджені розташовані поруч будівлі.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
