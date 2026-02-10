Майже 6 тисяч абонентів у Запорізькій області залишилися без світла через обстріли

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Унаслідок ворожих обстрілів практично 6 тисяч абонентів Запорізького району залишилися без електропостачання

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, знеструмлено два населених пункти Кушугумської громади.

Відновлення електропостачання розпочнеться, щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, вночі 10 лютого російські військові росіяни атакували безпілотниками Вільнянськ у Запорізькому районі. Дістали поранення чотири людини.

Згодом у ДСНС розповіли про наслідки ворожої атаки. Через обстріл за кількома адресами виникли пожежі – горіли житлові будинки та господарча споруда. Вибуховою хвилею пошкоджені розташовані поруч будівлі.