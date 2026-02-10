18:50  10 лютого
10 лютого 2026, 08:39

На Буковині посадовець РТЦК сфальсифікував дані про мобілізацію 76 осіб

10 лютого 2026, 08:39
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Чернівецькій області викрили колишнього посадовця РТЦК, який сфальсифікував дані про мобілізацію в реєстрі "Оберіг", через що 76 осіб уникнули призову до ЗСУ

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці затримали колишнього начальника одного з відділів районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Слідство встановило, що посадовець вносив до автоматизованої системи неправдиві відомості про нібито мобілізацію громадян, їх зняття з військового обліку та направлення до конкретних військових частин. Насправді ці особи не були призвані на військову службу, до списків військових частин не зараховувалися та службу не проходили.

Колишньому посадовцю повідомили про підозру за ст. 362 КК України — незаконне втручання в автоматизовані системи.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми, а також перевіряють інформацію щодо можливих аналогічних фактів.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Житомирщині викрили працівників ТЦК, які "продавали" свободу від призову. Трьом фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
