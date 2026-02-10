На Буковині посадовець РТЦК сфальсифікував дані про мобілізацію 76 осіб

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Чернівецькій області викрили колишнього посадовця РТЦК, який сфальсифікував дані про мобілізацію в реєстрі "Оберіг", через що 76 осіб уникнули призову до ЗСУ

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці затримали колишнього начальника одного з відділів районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Слідство встановило, що посадовець вносив до автоматизованої системи неправдиві відомості про нібито мобілізацію громадян, їх зняття з військового обліку та направлення до конкретних військових частин. Насправді ці особи не були призвані на військову службу, до списків військових частин не зараховувалися та службу не проходили.

Колишньому посадовцю повідомили про підозру за ст. 362 КК України — незаконне втручання в автоматизовані системи.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми, а також перевіряють інформацію щодо можливих аналогічних фактів.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Житомирщині викрили працівників ТЦК, які "продавали" свободу від призову. Трьом фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.