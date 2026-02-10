На Херсонщині через обстріли дістали поранення восьмеро людей

Фото: поліція

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 29 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарчу споруду, приватний гараж та автомобілі.

Через російські обстріли дістали поранення 8 людей, з них – одна дитина.

Нагадаємо, від вечора російські окупанти 19 разів атакували три райони Дніпропетровщини. Використовували безпілотники та артилерію.