У Черкасах чоловік кинув боєприпас у працівників ТЦК та поліцейських

Фото: поліція

Подія сталася у Черкасах у понеділок, 9 лютого, на вулиці Олени Теліги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час перевірки документів нарядом ТЦК та поліції чоловік почав поводитися агресивно. Він відмовився показати паспорт і кинув у бік військових та правоохоронців гранату, яка вибухнула. Експерти наразі з’ясовують тип боєприпаса.

Поліцейські встановили зловмисника – 55-річного місцевого мешканця. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Затриманому загрожує від 9 до 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі.

