Росіяни скинули авіабомби на Слов’янськ: загинула 11-річна дівчинка та її мати, 7 поранених
У вівторок, 10 лютого, російські військові завдали ударів авіабомбами по Слов'янську на Донеччині
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих ударів загинули дві людини: 11-річна дівчинка та її мати. Серед поранених – 7-річна дівчинка.
"Усі відповідальні служби вже реагують на цю атаку. Точну кількість жертв та пошкодженого майна встановлюємо", – зазначив посадовець.
Нагадаємо, росіяни вдарили по приватному будинку на Сумщині. Постраждали двоє дітей.
