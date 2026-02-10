Фото: ДСНС

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Через обстріл за кількома адресами виникли пожежі – горіли житлові будинки та господарча споруда. Вибуховою хвилею пошкоджені розташовані поруч будівлі.

У Вільнянську через ворожі атаки травми отримали двоє жінок, чоловік та однорічний хлопчик.

Надзвичайники деблокували двох жінок та двох дітей віком один та 10 років, відчинивши пошкоджені внаслідок вибуху двері.

Постраждалим надається вся необхідна допомога. Кількість травмованих уточнюється.

Нагадаємо, вночі 10 лютого російські військові росіяни атакували безпілотниками Вільнянськ у Запорізькому районі. Дістали поранення чотири людини.