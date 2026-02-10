18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2026, 09:41

У ДСНС розповіли про наслідки ворожої атаки на Запорізький район

10 лютого 2026, 09:41
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Вночі 10 лютого російські безпілотники атакували населені пункти Запорізького району

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Через обстріл за кількома адресами виникли пожежі – горіли житлові будинки та господарча споруда. Вибуховою хвилею пошкоджені розташовані поруч будівлі.

У ДСНС розповіли про наслідки ворожого удару по Запорізькому району

У Вільнянську через ворожі атаки травми отримали двоє жінок, чоловік та однорічний хлопчик.

Надзвичайники деблокували двох жінок та двох дітей віком один та 10 років, відчинивши пошкоджені внаслідок вибуху двері.

Постраждалим надається вся необхідна допомога. Кількість травмованих уточнюється.

У ДСНС розповіли про наслідки ворожої атаки на Запорізький район

Нагадаємо, вночі 10 лютого російські військові росіяни атакували безпілотниками Вільнянськ у Запорізькому районі. Дістали поранення чотири людини.

війна обстріли рятувальники ДСНС Запорізька область наслідки
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
