Нічна атака на Запорізький район: загинули чоловік і дві жінки

Фото: ДСНС Запоріжжя

У ніч на 29 січня, близько опівночі, російські війська завдали удару по приватному сектору у Вільнянську Запорізького району

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинули троє мирних жителів: 62-річний чоловік та жінки віком 26 і 50 років. Ще один чоловік, 57 років, зазнав поранень.

Також у результаті атаки пошкоджено сім приватних житлових будинків, один з них зруйновано повністю. Виникла пожежа житлового будинку на площі близько 100 квадратних метрів, а також сталося загоряння газової труби.

Пожежі ліквідували підрозділи ДСНС.

На місці події працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу та фіксація чергового воєнного злочину РФ.

За даними Запорізької ОВА, загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 841 удар по 34 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, в середу, 28 січня, 4:40 ворог завдав два удари по житлових кварталах Запоріжжя. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені 14 багатоквартирних будинків – понад 200 квартир із вибитими вікнами та понівеченими балконами і дверима.

Згодом Нацполіція показала відео після ранкового удару по житлових будинках у Запоріжжі.