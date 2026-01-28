Фото: ДСНС

В середу, 28 січня, 4:40 ворог завдав два удари по житлових кварталах Запоріжжя. Наразі відомо про шістьох постраждалих

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Загиблих, на щастя, немає. Дістали поранення шестеро людей.

"Осколкові поранення, різані рани, реакція на стрес та контузія – мешканці обласного центру потребують допомоги медиків після ранкового удару по одному з районів міста", – йдеться у повідомленні.

Одна людина госпіталізована, інші – лікуватимуться вдома.

Посадовець повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені 14 багатоквартирних будинків – понад 200 квартир із вибитими вікнами та понівеченими балконами і дверима.

Знищені та пошкоджені близько 20 автомобілів. Частково відсутнє електропостачання – енергетики працюють над відновленням.

Триває ліквідація наслідків атаки: комунальні служби забивають вікна, відновлюють балкони, прибирають територію.

На місці розгорнули мобільний пункт обігріву з ковдрами та гарячим чаєм. Потреб у тимчасовому поселенні людей немає. За опомогою до фахівців профільних служб звернулись 150 людей, серед них люди з інвалідністю та ВПО.

Зазначається, що першочергові роботи з ліквідації наслідків планують завершити до кінця дня.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя від ДСНС:

Нагадаємо, вдосвіта 28 січня російські військові вдарили по Запоріжжю – влучили в двір багатоповерхівки. Пошкоджені понад сто квартир та 20 автівок. Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих.