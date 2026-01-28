11:15  28 січня
На Буковині аферисти "обчистили" людей на сотні тисяч
09:01  28 січня
На Харківщині в будинку вибухнув боєприпас: дитині відірвало пальці
08:39  28 січня
$4500 за "відстрочку": на Хмельниччині повідомили про підозру лікарю та посередниці
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 10:43

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя збільшилась до шести

28 січня 2026, 10:43
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В середу, 28 січня, 4:40 ворог завдав два удари по житлових кварталах Запоріжжя. Наразі відомо про шістьох постраждалих

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Загиблих, на щастя, немає. Дістали поранення шестеро людей.

"Осколкові поранення, різані рани, реакція на стрес та контузія – мешканці обласного центру потребують допомоги медиків після ранкового удару по одному з районів міста", – йдеться у повідомленні.

Одна людина госпіталізована, інші – лікуватимуться вдома.

Посадовець повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені 14 багатоквартирних будинків – понад 200 квартир із вибитими вікнами та понівеченими балконами і дверима.

Знищені та пошкоджені близько 20 автомобілів. Частково відсутнє електропостачання – енергетики працюють над відновленням.

Триває ліквідація наслідків атаки: комунальні служби забивають вікна, відновлюють балкони, прибирають територію.

На місці розгорнули мобільний пункт обігріву з ковдрами та гарячим чаєм. Потреб у тимчасовому поселенні людей немає. За опомогою до фахівців профільних служб звернулись 150 людей, серед них люди з інвалідністю та ВПО.

Зазначається, що першочергові роботи з ліквідації наслідків планують завершити до кінця дня.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя від ДСНС:

Нагадаємо, вдосвіта 28 січня російські військові вдарили по Запоріжжю – влучили в двір багатоповерхівки. Пошкоджені понад сто квартир та 20 автівок. Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя війна обстріли постраждалі наслідки
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Півтора мільйона на медичних навчальних матерілах: на Запоріжжі викрили схему розкрадання
28 січня 2026, 12:55
Думав, що там російські військові: у Чернівцях колишній військовий підпалив намети благодійної організації
28 січня 2026, 12:35
Удар по багатоповерхівці на Київщині: воєнний кореспондент врятував дитину з палаючого будинку
28 січня 2026, 12:19
П’ять речей, які допомагають родині, коли військовий повертається додому: психологиня поділилась важливими порадами
28 січня 2026, 12:10
На Львівщині митники через сканер знайшли в бусі контрабандну техніку на 500 тисяч
28 січня 2026, 12:06
На Волині через морози 14 людей потрапили до лікарні: є випадки ампутацій
28 січня 2026, 11:57
У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками
28 січня 2026, 11:45
На Хмельниччині легковик врізався у вантажівку MAN: постраждала жінка та 16-річна дівчина
28 січня 2026, 11:45
ГРВІ в Україні: за тиждень захворіли понад 127 тисяч людей
28 січня 2026, 11:26
На Буковині аферисти "обчистили" людей на сотні тисяч
28 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »