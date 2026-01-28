Нацполіція показала відео після ранкового удару по житлових будинках у Запоріжжі

Фото: Національна поліція України

Сьогодні вранці ворог завдав чергового удару по Запоріжжю, вибух пролунав у дворі багатоквартирного будинку, коли більшість мешканців ще спала

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Унаслідок атаки постраждали люди, згоріли кілька автомобілів, вибиті вікна та пошкоджені фасади житлових будинків. Патрульні та рятувальники оперативно прибули на місце події: вони обстежили територію, спрямували мешканців до укриттів і надали допомогу постраждалим.

Місцеві служби закликають громадян завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до безпечних укриттів, щоб уникнути травм під час ворожих обстрілів.

Раніше повідомлялося, у Миколаївці на Донеччині досі залишаються понад 200 дітей, які не змогли самостійно покинути місто через постійні обстріли. Цього разу екіпаж "Білий янгол" разом із поліцією евакуював восьмеро людей, серед яких троє дітей.