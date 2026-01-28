17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
28 січня 2026, 20:18

Нацполіція показала відео після ранкового удару по житлових будинках у Запоріжжі

28 січня 2026, 20:18
Фото: Національна поліція України
Сьогодні вранці ворог завдав чергового удару по Запоріжжю, вибух пролунав у дворі багатоквартирного будинку, коли більшість мешканців ще спала

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Унаслідок атаки постраждали люди, згоріли кілька автомобілів, вибиті вікна та пошкоджені фасади житлових будинків. Патрульні та рятувальники оперативно прибули на місце події: вони обстежили територію, спрямували мешканців до укриттів і надали допомогу постраждалим.

Місцеві служби закликають громадян завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до безпечних укриттів, щоб уникнути травм під час ворожих обстрілів.

Раніше повідомлялося, у Миколаївці на Донеччині досі залишаються понад 200 дітей, які не змогли самостійно покинути місто через постійні обстріли. Цього разу екіпаж "Білий янгол" разом із поліцією евакуював восьмеро людей, серед яких троє дітей.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
07 серпня 2025
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
