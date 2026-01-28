11:15  28 січня
На Буковині аферисти "обчистили" людей на сотні тисяч
09:01  28 січня
На Харківщині в будинку вибухнув боєприпас: дитині відірвало пальці
08:39  28 січня
$4500 за "відстрочку": на Хмельниччині повідомили про підозру лікарю та посередниці
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 12:19

Удар по багатоповерхівці на Київщині: воєнний кореспондент врятував дитину з палаючого будинку

28 січня 2026, 12:19
Читайте также на русском языке
Мар'ян Кушнір. Фото: t.me/spilkanews
Читайте также
на русском языке

Воєнний кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір врятував чотирирічну дитину з палаючої багатоповерхівки у Бучанському районі Київщини, яка загорілася внаслідок російської атаки

Про це повідомила Національна спілка журналістів, передає RegioNews.

За словами воєнної кореспондентки Юлії Кирієнко, журналіст проживає у цьому будинку й одразу кинувся допомагати мешканцям після влучання.

Як розповів Мар'ян Кушнір у коментарі "ТСН", він має вдома тактичний медичний рюкзак, тому, не вагаючись, пішов до оселі, де спалахнула пожежа.

"У цьому хаосі я побачив привідчинені двері. У квартирі на ліжку була дитина, яка плакала і кричала "Мама"…", – зазначив журналіст.

За його словами, вогонь поширювався надзвичайно швидко. Коли він виніс дитину з квартири й повернувся назад, сходи вже були охоплені полум’ям.

Наразі дитина перебуває в безпеці – її забрав батько. Водночас повідомляється, що мати загинула.

Це не перший випадок, коли Мар'ян Кушнір рятує цивільних. Раніше він евакуював родину з 12-річною дівчинкою з населеного пункту поблизу лінії фронту, куди вже не доїжджали евакуаційні служби.

Нагадаємо, в ніч на 28 січня російська армія вчергове атакувала ударними дронами територію Київської області. У Білогородській громаді внаслідок атаки загинули двоє людей – чоловік і жінка. Ще четверо людей звернулися за меддопомогою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа Київська область дитина атака російська армія військовий кореспондент Бучанський район
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя збільшилась до шести
28 січня 2026, 10:43
Росіяни обстріляли лікарню та центр Херсона: троє поранених
28 січня 2026, 10:38
Росія другу ніч поспіль атакувала Одесу: троє постраждалих
28 січня 2026, 09:50
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Півтора мільйона на медичних навчальних матерілах: на Запоріжжі викрили схему розкрадання
28 січня 2026, 12:55
Думав, що там російські військові: у Чернівцях колишній військовий підпалив намети благодійної організації
28 січня 2026, 12:35
П’ять речей, які допомагають родині, коли військовий повертається додому: психологиня поділилась важливими порадами
28 січня 2026, 12:10
На Львівщині митники через сканер знайшли в бусі контрабандну техніку на 500 тисяч
28 січня 2026, 12:06
На Волині через морози 14 людей потрапили до лікарні: є випадки ампутацій
28 січня 2026, 11:57
У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками
28 січня 2026, 11:45
На Хмельниччині легковик врізався у вантажівку MAN: постраждала жінка та 16-річна дівчина
28 січня 2026, 11:45
ГРВІ в Україні: за тиждень захворіли понад 127 тисяч людей
28 січня 2026, 11:26
На Буковині аферисти "обчистили" людей на сотні тисяч
28 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »