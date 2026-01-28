Удар по багатоповерхівці на Київщині: воєнний кореспондент врятував дитину з палаючого будинку

Мар'ян Кушнір. Фото: t.me/spilkanews

Воєнний кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір врятував чотирирічну дитину з палаючої багатоповерхівки у Бучанському районі Київщини, яка загорілася внаслідок російської атаки

Про це повідомила Національна спілка журналістів, передає RegioNews.

За словами воєнної кореспондентки Юлії Кирієнко, журналіст проживає у цьому будинку й одразу кинувся допомагати мешканцям після влучання.

Як розповів Мар'ян Кушнір у коментарі "ТСН", він має вдома тактичний медичний рюкзак, тому, не вагаючись, пішов до оселі, де спалахнула пожежа.

"У цьому хаосі я побачив привідчинені двері. У квартирі на ліжку була дитина, яка плакала і кричала "Мама"…", – зазначив журналіст.

За його словами, вогонь поширювався надзвичайно швидко. Коли він виніс дитину з квартири й повернувся назад, сходи вже були охоплені полум’ям.

Наразі дитина перебуває в безпеці – її забрав батько. Водночас повідомляється, що мати загинула.

Це не перший випадок, коли Мар'ян Кушнір рятує цивільних. Раніше він евакуював родину з 12-річною дівчинкою з населеного пункту поблизу лінії фронту, куди вже не доїжджали евакуаційні служби.

Нагадаємо, в ніч на 28 січня російська армія вчергове атакувала ударними дронами територію Київської області. У Білогородській громаді внаслідок атаки загинули двоє людей – чоловік і жінка. Ще четверо людей звернулися за меддопомогою.