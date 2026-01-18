Нічна атака дронів на Хмельниччину: рятувальники ліквідували пожежі
Сьогодні вночі 18 січня ворог завдав ударів безпілотними літальними апаратами по Хмельницькій області
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Хмельницькій області, передає RegioNews.
Зазначається, що один із об'єктів у Хмельницькому районі зазнав ураження – виникли кілька займання, які рятувальники оперативно ліквідували.
На щастя, жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч на 18 січня росіяни атакували Україну 201 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими безпілотниками. Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.
