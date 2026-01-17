Росіяни запустили по Харкову 7 балістичних ракет
Зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста. Наслідки уточнюються
Як передає RegioNews, про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Згодом він додав, що внаслідок ворожого обстрілу Індустріального району є постраждалі.
Є інформація, що удари наносились за допомогою реактивних систем залпового вогню "Торнадо", а коригування та фіксація попадань здійснювалось за допомогою розвідки БПЛА.
Нагадаємо, на днях РФ зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові. Також росіяни атакували передмістя Харкова.
