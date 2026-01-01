Уночі росіяни атакували енергооб'єкти у кількох регіонах України: тисячі людей без світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія РФ у ніч на 1 січня атакували енергетичні об'єкти України у Волинській, Одеській та Чернігівській областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

"Вночі ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах України. На ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині", – повідомили у відомстві.

Наразі на місцях прильотів тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Енергетики працюють, щоб якнайшвидшим відновити електропостачання.

Раніше ми повідомляли про те, як і де вимикатимуть світло у перший день 2026 року. У четвер, 1 січня, у всіх регіонах діятимуть графіки погодинних відключень світла.