У Харкові пролунали потужні вибухи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 1 січня, у Харкові пролунали вибухи внаслідок удару окупантами керованою авіабомбою по передмістю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву глави Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.

"В деяких районах Харкова було чутно вибухи. За попередньою інформацією, ворог наніс удар КАБ по передмістю", – йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару окупантів є постраждалий, він отримує всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, наприкінці грудня російська авіація атакувала Харків. Внаслідок авіаудару були загиблі та поранені .