13:19  01 січня
На Прикарпатті стовпчики термометрів опустилися до -18 градусів
12:24  01 січня
У Харкові пролунали потужні вибухи
10:07  01 січня
Як вимикатимуть світло у перший день 2026 року
UA | RU
UA | RU
01 січня 2026, 15:15

У 2025 році українські рятувальники майже 500 тис. разів виїжджали на місця обстрілів

01 січня 2026, 15:15
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Минулого року рятувальники майже півмільйона разів виїжджали на місця російських атак

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Державної службт України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, протягом року рятувальники зробити 491 756 виїздів на місця, які постраждали від російських атак. 7757 людей врятували з-під завалів.

Крім того, працівники ДСНС ліквідували 92 892 пожежі у домівках, лікарнях, на заводах і підприємствах.

Також рятувальники обстежили 25 483 гектари землі та знешкодили 86 310 вибухонебезпечних предметів

Раніше у ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік. Перед цим синоптики попереджали про похолодання та хуртовини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДСНС війна рятувальники Україна
Уночі росіяни атакували енергооб'єкти у кількох регіонах України: тисячі людей без світла
01 січня 2026, 12:43
Як вимикатимуть світло у перший день 2026 року
01 січня 2026, 10:07
РФ у новорічну ніч запустила по Україні понад 200 безпілотників: скільки збили українській військові
01 січня 2026, 09:28
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Суд призначив заставу народним депутатам, яких підозрюють у "торгівлі голосами"
01 січня 2026, 17:15
На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч
01 січня 2026, 16:29
Командир відомого підрозділу, якого нібито вбили росіяни, виявився живим
01 січня 2026, 15:42
У мережі показали погоню українського літака за російським БпЛА
01 січня 2026, 14:27
Останні три роки ми втрачаємо більше територій, аніж відвойовуємо
01 січня 2026, 14:07
На Прикарпатті стовпчики термометрів опустилися до -18 градусів
01 січня 2026, 13:19
Уночі росіяни атакували енергооб'єкти у кількох регіонах України: тисячі людей без світла
01 січня 2026, 12:43
У Харкові пролунали потужні вибухи
01 січня 2026, 12:24
Кожен четвертий українець вважає, що 2026 рік буде гіршим, ніж 2025-й
01 січня 2026, 11:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »