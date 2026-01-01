У 2025 році українські рятувальники майже 500 тис. разів виїжджали на місця обстрілів
Минулого року рятувальники майже півмільйона разів виїжджали на місця російських атак
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Державної службт України з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, протягом року рятувальники зробити 491 756 виїздів на місця, які постраждали від російських атак. 7757 людей врятували з-під завалів.
Крім того, працівники ДСНС ліквідували 92 892 пожежі у домівках, лікарнях, на заводах і підприємствах.
Також рятувальники обстежили 25 483 гектари землі та знешкодили 86 310 вибухонебезпечних предметів
Раніше у ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік. Перед цим синоптики попереджали про похолодання та хуртовини.
