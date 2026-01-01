У 2025 році українські рятувальники майже 500 тис. разів виїжджали на місця обстрілів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Минулого року рятувальники майже півмільйона разів виїжджали на місця російських атак

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Державної службт України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, протягом року рятувальники зробити 491 756 виїздів на місця, які постраждали від російських атак. 7757 людей врятували з-під завалів.

Крім того, працівники ДСНС ліквідували 92 892 пожежі у домівках, лікарнях, на заводах і підприємствах.

Також рятувальники обстежили 25 483 гектари землі та знешкодили 86 310 вибухонебезпечних предметів

Раніше у ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік. Перед цим синоптики попереджали про похолодання та хуртовини.